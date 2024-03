Traffico Roma del 24-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina per incidente code dal raccordo anulare a Spinaceto verso Latina quindi in uscita dalla città file ma persulla via Salaria in uscita dae questo Anche a causa della chiusura per lavori della diramazionenord della A1 dal raccordo anulare a Settebagni questo fino alle 6 di domani lunedì 25 marzo eoggi domenica ecologica si tratta del quinto e ultimo appuntamento della stagione stop quindi ai veicoli più inquinanti all’interno della cosiddetta fascia verde e questo Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 fino alle 20:30 per il trasporto ferroviario nel KT diripristinata la circolazione dei treni traOstienseTuscolana Prima ...