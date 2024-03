Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) Luceverdeprovati dalla redazione e studio Sonia cerquetani incidente concludi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Ardeatina e Pontinaintenso con cose sulla Salaria in uscita dae questo Anche a causa della chiusura della diramazionenord della A1 dal raccordo anulare a Settebagni questo fino alle 6 di domani 25 marzo per cani dall’eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine cerimonia commemorativa presso il mausoleo con la deposizione di una corona di alloro già dalle 8 disciplina provvisoria diin via nesazio da via Ardeatina è aoggi domenica ecologica si tratta del quinto e ultimo appuntamento della stagione stop quindi ai veicoli più inquinanti all’interno della fascia e questo fino alle 12:30 e dalle 16:30 fino alle 20:30 per ...