Traffico Roma del 24-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetaniintenso con code sulla Salaria in uscita dae questo Anche a causa della chiusura della diramazionedella A1 dal raccordo a Settebagni fino alle 6 di domani 25 marzo eoggi domenica ecologica si tratta del quinto e ultimo appuntamento della stagione stop quindi è veicoli più inquinanti all’interno della cosiddetta fascia verde e questo fino alle 12:30 e di nuovo dalle 16:30 fino alle 20:30 disagi oggi per chi si sposta in fino alle 21 di questa sera sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenord e Trenitalia Tpr possibili ritardi cancellazioni o limitazioni di corsi per diversi convogli Lo sciopero non riguarda Atac CotralTPL pertanto regolari i tram autobus e metro ed ...