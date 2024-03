Traffico Roma del 24-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 24 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani regolare ilsu tutte le strade ed autostrade della capitale oggi domenica ecologica del quinto e ultimo appuntamento della stagione stop quindi è veicoli più inquinanti all’interno della cosiddetta fascia verde e questo Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 fino alle 20:30 disagi per chi si sposta in treno fino alle 21 di questa sera sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenord e Trenitalia ti possibili ritardi cancellazioni o limitazioni di percorso per diversi e convogli lo so però non riguarda Atac Cotral eTPL pertanto regolari in autobus e metro ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...