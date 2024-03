Tra Qatar e Stati Uniti | lo sforzo diplomatico su Gaza prosegue senza sosta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 24 marzo 2024) Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è in partenza per gliper la sua prima visita nel Paese dall’inizio del conflitto a, visita durante la quale sarà impegnato in una serie di colloqui con i rappresentanti di Washington, in mezzo alle crescenti tensioni tra Israele e Usa causate dal protrarsi del conflitto a. Nel calendario del ministro della Difesa di Tel Aviv sono previsti incontri con il proprio omologo statunitense Lloyd Austin, con il segretario di Stato americano Antony Blinken, con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e con “altri alti funzionari”, con le parti coinvolte che “discuteranno degli sviluppi della guerra contro l’organizzazione terroristica di Hamas a, degli sforzi intrapresi per restituire gli ostaggi detenuti da Hamas a ...