Torrita di Siena | è il gran giorno Sfida tra rioni al Palio dei Somari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) E alla fine ci siamo. Oggi è ildell’edizione numero 67 deldeiche arriva dopo il precedente weekend animato dalle Taverne, con numeri da record, e gli ultimi due giorni di emozioni tra le affollatissime cene propiziatorie, ormai partecipate anche da un pubblico in arrivo dai paesi limitrofi, e lo spettacolo dei tamburini e degli sbandieratori. Ore piccole e tanto lavoro per i volontari contradaioli ma la passione trasforma la stanchezza in energia e oggi nessuno vorrà mancare per godersi lo spettacolo. Alle 9 in piazza Matteotti l’arrivo dei cortei delle otto contrade, seguirà la Santa Messa nella Chiesa dei Santi Costanzo e Martino mentre alle 11.30 i numeri delle contrade in Piazza con sbandieratori, tamburini e chiarine protagoniste. Alle 12 uno dei momenti più attesi con il bel corteo storico, composto ...