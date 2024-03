(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Scontro all’di oggi sulla strada provinciale a, costato la vita a un giovane di 22. L’è avvenuto alle 4.40 nel tratto di via Poggi, all’altezza del civico 20, dove una donna di 30, alla guida della suadiretta verso Bellagio, ha urtato frontalmente lo scooter guidato dalla vittima, che stava procedendo in direzione Como. Il 118 è intervenuto con ambulanza emedica, e con un rianimatore che a lungo ha cercato di tenere in vita il ragazzo, per il quale era anche stato fatto decollare l’elisoccorso. Ma il giovane è morto sul posto. I carabinieri hanno fatto i rilievi e stanno ricostruendo cause e dinamica dello scontro.

Bergamo. Un Incidente stradale, fortunatamente di poco conto, e il ricovero in ospedale per qualche accertamento. Questo è quanto si legge sulla pagina Facebook di Elena Carnevali , candidata sindaco ... (bergamonews)

112 persone uccise dall'esercito israeliano mentre si accalcavano intorno a un camion di viveri. E subito scatta la parola d'ordine: un incidente. Non abbiamo più vergogna di niente. The post Gaza , ... (it.insideover)

Torno, incidente all'alba: nel frontale tra auto e moto muore scooterista di 22 anni - Via Poggi, a lungo un rianimatore ha cercato di tenere in vita lo scooterista, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare ...ilgiorno

Torno, tragico incidente all'alba. Muore ragazzo di 22 anni - Tragedia a Torno, muore un giovane di 22 anni. incidente stradale all'alba poco dopo le 4.40. Per cause ancora da accertare un giovane di 22 anni è stato investito in via Cesare… Leggi ...informazione

Tragedia a Torno, travolto da una macchina all’alba, 22enne muore sul colpo - Tragedia a Torno, 22enne travolto da una macchina all'alba, è morto sul colpo: la dinamica dell'incidente è ancora poco chiara ...bigodino