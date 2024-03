Torino | morto per un esorcismo con rito islamico | fermati lo zio | il fratello e l’ex coniuge

(Di domenica 24 marzo 2024) Un uomo di 43 anni èa Salassa (nel Torinese). A causare il decesso è stato non, come si pensava inizialmente, un’overdose di droga, ma il soffocamento durante uncon ritmo. L’hanno accertato le indagini dei carabinieri della compagnia di Ivrea, che hanno fermato, ile lo zio della vittima. La donna è agli arresti domiciliari, gli uomini sono in carcere. L’uomo, da tempo alle prese con problemi di natura psichiatrica, era stato allontanato dalmoglie nel 2022, dopo che, pensando che fossero posseduti dal demonio, aveva aggredito la donna e i figli. Secondo i familiari, però, ora era lui ad essere finito nella rete dei demoni. E per questo motivo, nelle settimane precedenti al ritrovamento del cadavere, era stato ...

