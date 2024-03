TNA | Confermato l’addio dei Motor City Machine Guns | dal primo aprile saranno free-agent

(Di domenica 24 marzo 2024) Durante la sessione di tapings di stanotte, svoltasi a Philadelphia, Alex Shelley e Chris Sabin hanno ufficialmente terminato i propri impegni con la TNA, ricevendo una standing ovation molto toccante nel backstage secondo PWInsider. Iliberi da vincoli contrattuali dal prossimo 1anche se il loro ultimo match verrà mandato in onda dopo la scadenza, seguendo l’ordine degli incontri registrato stanotte. Nella loro ultima apparizione in TNA, dunque, i due sfideranno Eddie Edwards e Bryan Myers per i TNA Tag-Team Titles, mentre sono diversi i rumor sul loro futuro. Come sempre in questi casi, c’è chi ha addirittura ipotizzato un loro coinvolgimento nel Ladder Match di Wrestlemania XL ma, ad oggi, queste indiscrezioni non trovano alcun ...

