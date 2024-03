Tiro con l’arco Il futuro di Gabrielli è azzurro La nazionale convoca l’arciere della Malaspina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) E’ arrivata la primazione inper Cristian, giovanissimo talentoAsdapuano, che ha soltanto tredici anni, si unirà al gruppo under 16italiana Compound per partecipare alla competizione interche si svolgerà in Bulgaria dal 15 al 20 aprile. Dopo aver vinto il titolo Iridato Targa nel 2023, Cristian è stato subito inserito nel gruppo dei giovani promettenti che i tecniciselezione azzurra tengono sotto osservazione. Il secondo posto ottenuto ai campionati italiani indoor 2024 di Pordenone, l’elevato rendimento nelle gare a cui ha partecipato e la vittoria al campionato regionale indoor 2024 hanno spianato la strada al giovane ...