The Song Remains the Same | recensione | il mitico concerto dei Led Zeppelin al Madison Square Garden

(Di domenica 24 marzo 2024) La nostradi Thethe, il documentario del 1976, in versione rimasterizzata, che ripercorre il leggendariodei Ledaldel 1973: le canzoni e Robert Plant sono on fire, se si superano gli intermezzi In Italia di grandi eventi musicali ne abbiamo avuto qualcuno, ma Thethegioca in un altro campionato. Non solo perché parliamo della New York dei primi anni ’70, che 50 anni dopo ci sembra ancora più idealizzata e irraggiungibile, ma soprattutto perché parliamo del gruppo britannico icona e simbolo di quel decennio, ancora più dei Queen: i Led, ovviamente. La cronaca del loro ...

Il lancio di Enotria : The Last Song non avverrà al Day one su Xbox Series X|S. Quanto emerso dopo l’ultimo trailer ha mandato su tutte le furie i giocatori della console Microsoft, che hanno ... (game-experience)

Dopo tanti rumor e indiscrezioni, Jyamma Games lo ha confermato: rinviata ufficialmente la data d’uscita di Enotria : The Last Song , per scansare l’arrivo del DLC di Elden Ring Che l’annuncio ... (tuttotek)

Enotria: The Last Song, il CEO di Jyamma Games spiega perché non arriverà su Xbox all’uscita - Enotria: The Last Song non arriverà più su Xbox come precedentemente annunciato: il motivo, stando al CEO del team di sviluppo, è semplice ...drcommodore

Souls-like Enotria: The Last Song è stato ritardato per evitare scontri con l'ultimo DLC di Elden Ring - La data di uscita di Enotria: The Last Song è stata posticipata per evitare di scontrarsi con il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring. Il gioco verrà lanciato due mesi dopo, il 21 agosto, invece de ...gamereactor

Tchaikovsky Song pop Contest, premio critica alla cantante lametina Chiara Vescio - Catanzaro - Alla lametina Chiara Vescio il premio della critica della prima edizione del Tchaikovsky Song pop Contest dedicato alla memoria di Saverio Arlia. Le è stato assegnato per il suo brano Writ ...lametino