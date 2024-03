The Giorgia Show | Meloni degna erede della politica berlusconiana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024) La Premier che gioca a nascondino coprendosi con la giacca in parlamento è solo l’ultima gag di una sceneggiatura già vista, sua ma non solo, e non solo italiana. Pensiamo alle magliette di Zelensky, o alcune scene di Boris Johnson, o a Macron boxeur. In principio fu Silvio, da Arcore con la calzamaglia sulla telecamera, e lì cambiò il mondo. Iniziò laspettacolo ad uso e consumo prima di tele utenti e poi di follower. Anche in questo Berlusconi con Tik tok fu pioniere, ci si divertiva come un matto. È ladisintermediazione, che può fare a meno di organizzazioni territoriali, estenuanti riunioni, congressi più o meno partecipati, classi dirigenti difficili da selezionare. Il rapporto è diretto, attore/politico, vedi Grillo, e utente/elettore. Senza filtri, senza riflessioni, in real time, tanto si può ...