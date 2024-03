The Fall Guy | Emily Blunt | Greta Gerwig ha ispirato il mio personaggio

(Di domenica 24 marzo 2024) In TheGuy di David Leitchinterpreta la regista Jody Moreno.ha rivelato che il suoin TheGuy èalla regista di Barbie,. Nella prossima commedia d'azione (già lodata dalla critica), lainterpreta infatti una regista cinematografica, Jody Moreno, il cui protagonista scompare. A questo punto entra in scena Colt Seavers, lo stuntman di Ryan Gosling, che è anche l'ex di Jody, per aiutarla a ritrovare l'attore. In una recente intervista con Total Film, l'attrice Oppenheimer ha dichiarato che il suoè liberamentealla. "Con il suo calore e il suo fascino, ...

A fine aprile arriverà nei cinema italiani The Fall Guy, il film con star Ryan Gosling ed Emily Blunt di cui è stato condiviso un nuovo trailer . Il film The Fall Guy arriverà sugli schermi italiani ... (movieplayer)

Emily Blunt ha dichiarato di essersi ispirata a Greta Gerwig per il suo ruolo in The Fall Guy. In una recente intervista con Total Film, l’attrice britannica ha infatti rivelato che il suo ... (cinemaserietv)

The Fall Guy: Emily Blunt si è ispirata a Greta Gerwig per il suo ruolo da regista nel film - Nel suo prossimo film d'azione, The Fall Guy, Emily Blunt interpreta Jody Moreno, una regista il cui protagonista sparisce misteriosamente.cinematographe

Emily Blunt: “C’è un po’ di Greta Gerwig nel mio personaggio di The Fall Guy” - Emily Blunt ha dichiarato di essersi ispirata a Greta Gerwig per il suo ruolo in The Fall Guy. In una recente intervista con Total Film, l’attrice britannica ha infatti rivelato che il suo personaggio ...cinemaserietv

The Fall Guy, Ryan Gosling e Emily Blunt pronti all'azione nelle nuove foto ufficiali - Ryan Gosling ed Emily Blunt sono i protagonisti della nuova action comedy di David Leitch. Ecco le nuove foto del film.cinema.everyeye