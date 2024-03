Test psicoattitudinali e fascicolo del magistrato Come potrebbe cambiare la giustizia

(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - Lunedì sul tavolo del Consiglio dei ministri dovrebbe approdare un decreto legislativo che si compone di nove articoli e che dà attuazione ai principi di delega conferita al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Articoli relativi alla disciplina "dell'accesso in magistratura; delle valutazioni di professionalità dei magistrati; del funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari; delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica; dell'accesso alle funzioni di legittimità; del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e della conferma nelle funzioni stesse". Nella relazione illustrativa del decreto si legge, tra l'altro, che "in accoglimento delle osservazioni in tal senso formulate nei rispettivi pareri dalla Commissionedella Camera ...

Sui Test psicoattitudinali ai magistrati il governo vuole andare fino in fondo . Come anticipato dal Sole 24 Ore, il Guardasigilli Carlo Nordio ha scelto di recepire i suggerimenti arrivati dalle ... (ilfattoquotidiano)

In Cdm il Test psicoattitudinale per i magistrati - Come voleva Licio Gelli. Come voleva Silvio Berlusconi, che della P2 del “venerabile maestro” ne fece parte. Il governo Meloni si appresta ad approvare i Test psicoattitudinali per gli aspiranti magis ...ilfattoquotidiano

Giustizia, Test psicoattitudinali per magistrati dopo prove orali - Vengono introdotti Test psicoattitudinali per i magistrati da svolgersi "dopo il completamento delle prove orali". È quanto prevede la bozza di decreto ...lapresse

"Decreto incostituzionale", "Nessuna paura delle riforme". Scontro Anm-governo sulla giustizia - La giunta esecutiva centrale dell'Associazione se la prende con Nordio per la bozza sul decreto dei Test psicoattitudinali per i magistrati. Il viceministro Sisto: "Abbiamo un programma chiaro" ...ilgiornale