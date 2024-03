Terrorismo | Mantovano | alert sempre alto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 24 marzo 2024) 21.00 "Oggi il fronte principale della minaccia non è tanto quello di gruppi organizzati, ma il reclutamento online". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,. "Un gruppo come quello che ha agito a Mosca, che non può non avere avuto preparazione e supporti logistici, in Italia sarebbe stato intercettato prima",dice. Rischio di autoattivazione di lupi solitari? "Sì, come capitato in altri Stati europei",afferma."L'Italia hamantenuto costante l'attenzione verso la minaccia terroristica, su più fronti".