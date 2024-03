Terrorismo | rischio attentati in Italia? «Pericolo lupi solitari | gruppi verrebbero intercettati» Il piano per la Pasqua

Attentato a Mosca, sale l’allerta in Italia: “Il Giubileo obiettivo ghiotto per i terroristi” - "In Italia il prossimo anno abbiamo il Giubileo ed è un obiettivo ghiotto per i terroristi che puntano ad attacchi che abbiano un grande impatto mediatico" ...ilquotidianodellazio

Pericolo Terrorismo, Mantovano: "La minaccia in Italia è rappresentata dal reclutamento online" - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, lo dice a "In Mezz'ora" su Rai3. Domani si riunisce il Comitato per l'ordine e la sicurezza ...rainews

Terrorismo, Mantovano: "Per Italia rischio da lupi solitari non da gruppi" - "Il fronte della minaccia più preoccupante è il reclutamento online", ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...tgcom24.mediaset