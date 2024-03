Terrorismo | nuovo allarme in Russia Si aggrava il bilancio della strage

(Di domenica 24 marzo 2024) A San Pietroburgo è stato evacuato un centro commerciale per un allarme bomba mentre l'Europa, inclusa l'Italia ha alzato i livelli di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Intanto Mosca potrebbe usare l'attacco per intensificare i raid su Kiev

Attentato a Mosca, Gran Bretagna: 'Putin crea una cortina fumogena di propaganda'. Nuovo video di rivendicazione dell'Isis. La Polonia accusa i russi: 'Violato il nostro spazio aereo': ...per intensificare le azioni 'contro il terrorismo'... nella penisola di Kola, e sono stati lanciati in ... Poche ore dopo, durante un nuovo allarme aereo ...

Tajani "L'attentato di Mosca era nell'aria": ... soprattutto per quanto riguarda il terrorismo ... In merito alle misure politiche comuni che si ...che si possono prendere per affrontare questo nuovo ...per affrontare questo nuovo livello di allarme "ne ...