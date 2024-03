(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – ''Oggi il frontedellanon è tanto quello di gruppi organizzati. Io credo che un gruppo come quello in azione a Mosca, che non può non avere avuto una preparazione e dei supporti logistici, inverrebbe intercettato prima. Il fronte dellapiù preoccupante inè il reclutamento on

La minaccia terrorista in Italia non è tanto quella dei gruppi organizzati, come quello che ha agito a Mosca, quanto del reclutamento online e dei lupi solitari . Lo ha detto il sottosegretario alla ... (fanpage)

Terrorismo, rischio attentati in Italia «Pericolo lupi solitari, gruppi verrebbero intercettati». Il piano per la Pasqua - L'attenzione resta alta e costante, con l'aggiunta di due circostanze importanti che inducono le forze di sicurezza ad essere ancora più in allerta: il grave attentato di Mosca ...leggo

Terrorismo, Mantovano: "Per Italia minaccia principale da lupi solitari reclutati online" - (Adnkronos) - ''Oggi il fronte principale della minaccia non è tanto quello di gruppi organizzati. Io credo che un gruppo come quello in azione a Mosca, che non può non avere avuto una preparazione e ...reggiotv

Terrorismo, Mantovano: “Italia Minaccia lupi solitari” - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, fa il punto sul rischio Terrorismo dopo i fatti di Mosca ...interris