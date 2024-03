Terrorismo | Mantovano | “Per Italia minaccia principale da lupi solitari reclutati online”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – ''Oggi il frontedellanon è tanto quello di gruppi organizzati. Io credo che un gruppo come quello in azione a Mosca, che non può non avere avuto una preparazione e dei supporti logistici, inverrebbe intercettato prima. Il fronte dellapiù preoccupante inè il reclutamento on L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.