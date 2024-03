Teodoro ucciso a calci e pugni durante rapina | la cagnolina lo ha cercato in strada per due giorni

(Di domenica 24 marzo 2024) Aki, che è un, hail 52enneUllasci per dueprima che qualcuno finalmente riuscisse ad avvicinarla e a portarla in salvo a L'Aquila. Dopo ore di apprensione, il lieto fine per l'animale nella giornata di domenica grazie ad alcuni volontari.

Omicidio L’Aquila, come sono stati rintracciati i killer - Le indagini sull'omicidio dell'Aquila si sono concluse con l'arresto dei due responsabili. Ma la famiglia della vittima ha lanciato un nuovo appello.abruzzo.cityrumors

Teodoro Ullasci morto per un calcio all'addome, il suo cane gira (ancora) in città in cerca del padrone - Già la sera stessa dell'omicidio era stato notato da alcuni passanti, lungo via Fortebraccio, alla ricerca del suo padrone, Teodoro Ullasci, morto proprio in quegli istanti. Il cane, ...ilmessaggero

Ritrovata la cagnolina di Teodoro Ullasci, l’uomo ucciso in via Fortebraccio - La cagnolina di Teodoro Ullasci è stata recuperata. Una piccola buona notizia nella tragedia di via Fortebraccio, dove Teodoro Ullasci è deceduto a causa di un'aggressione, a seguito della quale la ca ...informazione