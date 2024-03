Tempio crematorio da costruire Dopo le precedenti bocciature Rivolta d’Adda ci riprova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024)(Cremona): l’Amministrazione comunale cila bocciatura del progetto nel 2022 e nel 2017, l’attuale maggioranza torna alla carica. Il via libera alla presentazione della manifestazione d’interesse per la costruzione di un nuovonei confronti della Regione verrà discusso e votato durante il Consiglio comunale straordinario del 27 marzo. La Direzione generale welfare di Palazzo Pirelli ha infatti riaperto le richieste per nuovi impianti con un decreto del 26 gennaio. "Il nostro Comune sarà capofila di un progetto che ha l’ambizione di servire tutto il Cremasco – spiega il sindaco Giovanni Sgroi – Abbiamo già trovato approvazione da parte della partecipata Consorzio.it che si è proposta ...