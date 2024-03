Telefona al 112 fingendo di essere stata aggredita dal marito | donna denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Montegranaro (Fermo), 24 marzo 2024 - Ha chiamato il numero unico di emergenza 112 sostenendo che era in corso un’aggressione da parte del, ma in realtà aveva inventato tutto. Per questo motivo i carabinieri di Montegranaro hanno deferito alla competente autorità giudiziaria una 35enne di origini campane per il reato di procurato allarme. Laindividuata come colei che, qualche sera fa ha contattato il numero d'emergenza 112 in maniera concitata, richiedendo un intervento urgente per un'aggressione da parte del. Tuttavia, la chiamata èbruscamente interrotta, e gli accertamenti successivi hanno dimostrato che tale situazione di pericolo non esisteva e che laaveva inventato tutto. Questo abuso del numero d'emergenza 112 è estremamente grave, in ...