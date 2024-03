Taycan Turbo Gt la più veloce di sempre con 1 100 Cv silenziosi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) PorscheGT, la super elettrica, è l’auto stradale più potente didel Marchio di Zuffenhausen. I numeri sono impressionanti, Ben 1.108 cavalli di potenza, 1.340 Nm di coppia, per una accelerazione da record e un prezzo, sarà in concessionaria a primavera, di 249.188 euro. Il vertice assoluto della gamma. PorscheGT va oltre. Oltre i 952 cavalli dellaS appena presentata, grazie a nuovi inverter da 900 ampere sull’asse posteriore. Con il Launch Control e il pacchetto Weissach impiega solo 2”2 nello zero-cento (2”3 la versione standard) e può raggiungere i 305 km/h di velocità massima. Accelera da 0 a 200 km/h in soli 6,4 secondi, mentre l’autonomia dichiarata è di 555 km. L’aerodinamica è stata affinata all’estremo, come il peso: Porsche ...