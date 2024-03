TAVULLIA-PESARO CALCIO Doppio Giacomelli e il gioco è fatto

(Di domenica 24 marzo 2024) ATHLETICO 30 ATHLETICO : Ribiscini, Matteucci, Antinori, Marcolini, Salvatori, Principi,(32’ st Cocchi), Damiani L., Damiani M. (16’ st Sensoli), Morelli (37’ st Focarini), Ferrini. All. Arcangeli.: Ottavi, Procaccini, Berti, Bolzonetti, Boccioletti, Attoresi (13’ st Badioli) Montagna (1’ st Valentini), De Angelis (1’ st Simoncelli), De Gennaro, Casoli, Mancini (12’ st Giovanelli). All. Campomagi. Arbitro: Aquilanti di Jesi. Reti:4’ pt, 17’ pt Antinori, 27’ pt. Netto successo delche riesce subito a prendere le misure, fraseggia un buoned infatti al 4’riesce a realizzare un bel gol. La squadra di Arcangeli ci ...

In Prima categoria c’è stato il soprasso. Il Lunano in virtù del successo ad Acqualagna e il contemporaneo pareggio dell’Avis Montecalvo si è posizionato sul gradino più alto del podio e guarda ... (sport.quotidiano)

Real e Falco da scintille - Con i campionati di Eccellenza e Promozione fermi per la sosta coincidente con il 60esimo Torneo delle Regioni che si svolge in Liguria da oggi a venerdì prossimo, in questo fine settimana si giocherà ...msn

Tari, i furbetti di PESARO scoperti dagli ispettori ambientali: in 167 non pagano la tassa - PESARO Ecoisole in centro: il progetto pilota non solo funziona ma permette anche di scovare i furbetti della Tari. Grazie alle card magnetiche e alla videosorveglianza, gli ispettori ...corriereadriatico

Biancani: “Niente fondi regionali per la cultura motoristica” - "Un danno a tutte le Marche" “La Regione non finanzierà nemmeno per il 2024, anno in cui PESARO è Capitale Italiana della Cultura e dà la cittadinanza onoraria a Bagnaia, la legge sulla promozione e v ...youtvrs