Tanti progetti per la crescita delle nuove generazioni Fondazione della Comunità di Monza stanzia 645mila euro

(Di domenica 24 marzo 2024) Benper il sostegno disociali e culturali: ladie Brianza onlus ha definito le prime linee di finanziamento per sostenere enti e associazioni che proponganodi utilità sociale, per sostenere il terzo settore e le attività per i giovani. Si tratta di 7 linee di finanziamento, le cui risorse sono messe a disposizione daCariplo (e daLambriana per il bando “Educare con gli oratori”). Youth bank “L’Arco ai giovani”, con scadenza 19 aprile, offre un contributo massimo di 12mila, per tre ambiti: la sensibilizzazione sulla tutela e sulla salvaguardia dell’ambiente, la promozione di attività di aggregazione e di ...