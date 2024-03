(Di domenica 24 marzo 2024) Osaka (Giappone), 24 aprile 2024 – Il giorno prima era stato portato via su una sedia a rotelle dopo un brutto infortunio alla caviglia. La domenica è risorto, prendendosi la sua rivincita e diventando ildiil prestigioso Spring GrandTournament. Lui, campione di lotta e di forza di volontà si chiama, ha 24 anni e ha compiuto un’impresa che non si vedeva da. Il giovane ragazzo dei record si è anche assicurato la sua prima Coppa dell'Imperatore più velocemente di qualsiasi altro concorrente da quando ilha adottato l'attuale calendario di sei grandi tornei annuali nel 1958. Una vittoria di coraggio e “forza di volontà” quella di, ...

Takerufuji fa la storia del sumo: primo lottatore debuttante a vincere dal 1914 - Il ‘rookie’ trionfa a 24 anni in Top division allo Spring Grand Sumo Tournament, da infortunato. Erano 110 anni che non si vedeva un’impresa così. “Mi fossi ritirato me ne sarei pentito” ...msn