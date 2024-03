Tajani-Crosetto | c' è pericolo terrorismo

(Di domenica 24 marzo 2024) 9.00 L'attentato di Mosca "era nell'aria", dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, ricordando che il ministero aveva avvisato i nostri connazionali. "Ora speriamo che Putin non strumentalizzi un drammatico episodio diper alzare la tensione". Il ministro della Difesa, sul Messaggero, ribadisce che "ildelislamico resta alto" e "non esistono collegamenti tra Ucraina e Isis"."Dobbiamo aiutare Kiev a difendersi. Se la Russia penetrerà oltre, ci avvicineremmo a una guerra mondiale".

Antonio Tajani e Guido Crosetto sono intervenuti nelle com missioni riunite per le comunicazioni sulle missioni internazionali dell'Italia e hanno ribadito il sostegno all'Ucraina come priorità del ... (fanpage)

Attacco a Mosca, le reazioni dalla politica italiana, Tajani: “Il governo condanna ogni forma di terrorismo. Solidarietà alle famiglie” - Attacco a Mosca reazioni politica italiana: Tajani, Crosetto, Calenda esprimono il loro punto di vista dopo l'attentato in Russia ...tag24

Mosca, ambasciatore russo in Italia: “Da solidarietà ricevuta ottimismo su future relazioni” - dai vice presidenti del Consiglio dei ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani, dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ma anche da altri rappresentanti delle diverse forze politiche italiane.lapresse

Kosovo, Morabito “Serve una via europea per la stabilità dei Balcani” - ROMA (ITALPRESS) – “Quello in ex Jugoslavia fu il primo vero conflitto nel nostro continente dopo il 1945, pertanto quel fatidico 24 marzo 1999 segnò ...ilnordestquotidiano