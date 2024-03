Sydney Sweeney alla Guida di ‘Immaculate’ | Tra Critiche e Lodi

(Di domenica 24 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il film “Immaculate” diè stato rilasciato venerdì e ha suscitato una serie di reazioni, compresi commenti contrastanti che hanno fatto scalpore sui social media. L’Horror Psicologico di: Il Dibattito suJoe Russo, il regista di “The Au Pair Nightmare”, ha commentato che le reazioni al film sono ciò che gli appassionati di cinema horror sognano. Questo è avvenuto dopo che un utente di Twitter, @aurorafaced, ha rimosso il suo account in seguitopubblicazione di un tweet virale che critica il film in modo fervido. This is the kind of reaction horror filmmakers dream of.— Joe Russo (@joerussotweets) March 23, 2024 La critica si è concentrata su ...

