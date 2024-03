Svaligia un appartamento | ma suona l’allarme Trentenne arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 – E’ riuscito a introdursi in une a saccheggiarlo, ma senza considerare. Il sistema attivandosi ha infatti allertato i carabinieri che hannoil ladro prima che potesse fuggire con la refurtiva. E’ accaduto a Firenze, nella zona di Novoli. Il 31enne, di origine georgiana, al momento del fermo si trovava ancora nelle scale del palazzo. Alla vista dei militari si è disfatto di alcuni monili che sono stati recuperati dai dai carabinieri. Poi in casa è stato trovato anche uno zaino pieno di oggetti in argento che il 31enne presumibilmente ha abbandonato perché sorpreso dal sistema anti-intrusione che si è messo are. Per il 31enne sono scattate le manette, e così come disposto dal Pm di turno del Tribunale di Firenze è stato portato in carcere a Sollicciano.