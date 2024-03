Superbike oggi in tv | GP Catalogna 2024 | orari Superpole Race e gara-2 | streaming | programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Entra nel vivo il fine settimana del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale di. Dopo l’esordio di Phillip Island, il campionato dedicato alle moto derivate di serie è tornato in azione con la prima tappa europea, che inizierà a darci qualche indicazione in più sulle gerarchie. Arriviamo sul tracciato del Montmelò con Alex Lowes che ha vinto due delle tre gare in Australia, ma i rivali principali hanno risposto, a partire da Toprak Razgatlioglu che si è imposto in-1 davanti a un grande Nicolò Bulega che ha confermato tutta la sua competitività con la Ducati. Così l’italiano arriva a questa domenica con un punto di vantaggio nei confronti di Lowes.-2 del GP disarà trasmesso da Sky ...