Superbike E’ il solito Toprak | primo acuto su BMW

(Di domenica 24 marzo 2024) Festa Bmw e risultato storico in gara -1, a Barcellona, nel sabato del MondialeRazgatlioglu, scientifico e decisivo nella gestione gomme, ha firmato la prima vittoria in Sbk con la Bmw. Questo poche ore dopo la prima pole position portata a casa al termine di qualifiche da sballo. Secondo Bulega (Aruba-Ducati) beffato proprio all’ultimo giro, mentre ha dato il meglio Alvaro Bautista (Aruba-Ducati), partito a andicap dalla piazza numero 14 in griglia, in seguito a una penalità e bravo a superare la Ducati di Iannone a tre giri dalla fine, salendo così sul podio. Bulega, come detto, ha dovuto invece rinunciare alla vittoria proprio all’ultimo giro, complice un drastico calo degli pneumatici. In ritardo Petrucci che ha chiuso settimo. In tv. Gara -2 di Barcellona sarà in diretta oggi (ore 14) su Sky Sport Max. r.g.