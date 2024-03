Superbike | Catalogna Doppietta Ducati in gara 2 | Bautista precede Bulega

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO! -2 Locatelli guadagna un’altra posizione risalendo al 14° posto, mentre Petrucci non riesce a riaccodarsi a van der Mark. Razgatlioglu dopo la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:42 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di gara-2 di Portimao. Mondiale di Superbike accesissimo e vibrante con la stupenda ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 La nostra DIRETTA LIVE della Superpole Race del GP di Catalogna finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento Alle 14.00 per gara-2. 11.25 ... (oasport)