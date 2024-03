Superbike 2024 | la classifica aggiornata dopo Barcellona

(Di domenica 24 marzo 2024) Anche il secondo round del Mondialecontinua a sorridere ai colori italiani. Aè mancato il successo di uno nostro pilota, ma al termine degli appuntamenti in Catalogna è Nicolò Bulega il leader del campionato iridato delle derivate di serie con 87 punti.Il classe 1999...

SBK Catalunya - Bautista è tornato e Ducati fa doppietta in Gara 2 - Lo spagnolo ha finalmente ripreso in pugno la situazione, ha vinto precedendo Bulega ed è uscito dalla crisi. Terzo Razgatlioglu, per lui un fine settimana da incorniciare ...insella

Superbike, un altro secondo posto: Bulega lascia la Spagna ancora da leader del mondiale - Il portacolori della Ducati del team Aruba è arrivato alle spalle del compagno di squadra Alvaro Bautista, al suo primo successo stagionale ...riminitoday

Catalogna - Bautista-Bulega, doppietta Ducati in gara-2! Toprak Razgatlioglu 3°. Iannone, Rinaldi e Bassani cadono - GP CATALOGNA - Alvaro Bautista si prende la rivincita in gara-2. Dopo la beffa nella Superpole Race, il campione in carica trova il primo successo stagionale da ...eurosport