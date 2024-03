Sulla tonda oggi si cucina Così i pizzaioli sono diventati i nuovi chef contemporanei

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 24 marzo 2024) L’evoluzione che ha modificato profondamente il modo nel qualesi pensa alla pizza, oltre che dagli impasti, è decollata dalla: lapizza, che presuppone conoscenza degli ingredienti e del modo in cui si trattano e che deve contare anche su spazi e tecnologie adeguati nei locali. Ci sembra indubbio, riconoscere, su questo filone, una sorta di paternità a Simone Padoan, innovatore e maestro per tanti colleghi: da I Tigli di San Bonifacio, insegna aperta nel 1999, è partito infatti il vento della pizza a degustazione. IFormatosi dapprima come cuoco, ma grande appassionato di lievitati, Padoan da giovanissimo comincia a intendere la pizza come un piatto: fatto di impasti a lievitazione naturale e di ...