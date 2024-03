Studenti pronti al lancio delle sonde aerospaziali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Ormai ci siamo: tra due settimane Aulla vedrà per la prima volta ildi una radio sonda nella stratosfera. I ragazzi del licei statali lunigiano 6 aprile ad Aulla negli spazi del belvedere vicino alla scuola. Un esperimento ancora più ambizioso dei due condotti al ‘Da Vinci’ di Villafranca lo scorso anno. Coinvolti quarantatre sedi, il gruppo LuniSpace, e i ragazzi del gruppo teatrale. ‘La fragilità dell’ecosistema, metafora della nostra fragilità’ il titolo del progetto di cui è docente di riferimento Stefano Gaffi, mentre per il teatro c’è Annalisa Arrighi. "Per il primo dei tre lanci ad Aulla – raccontano i ragazzi – saremo a scuola molto presto la mattina per preparare tutto, l’attrezzatura per il, la regia televisiva per la diretta. Secondo i calcoli effettuati il pallone dovrebbe ...