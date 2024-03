Stroncatura di Malgioglio per due alunni di Amici | “Vi manca la sandunga!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024) La prima puntata del serale di23 è stata aperta da Petit, che ha cantato Don Raffaè di Fabrizio De Andrè e che ha sfidato Giovanni Tesse che ha ballato sulle note di Don’t let me be misunderstood. Se il primo ha ricevuto solo complimenti, il secondo si è beccato anche unada Cristiano. Secondo Malgy infatti, Giovanni non avrebbe la ‘’. “Devo dire che io quando sento il nome di Fabrizio De André, sento sempre una grande commozione, perché se non fosse stato per Fabrizio – che è stato lui a scoprirmi – forse non sarei nemmeno qui su questa poltrona. Quindi quando lo sento nominare sento sempre forti emozioni. Devo dire che questa canzone che tu hai cantato non è una semplice canzone, ma è un poema. Tu hai una voce meravigliosa, ti assicuro che la tua voce è come un marchio. Sono ...