Stramilano Half Marathon | il Kenya domina il podio | primo Kimtai Antony Gli altri vincitori

(Di domenica 24 marzo 2024) Sono state oltre 62.000 le persone che stamani si sono ritrovate in Piazza Duomo per partecipare alla 51esima edizione della2024, una festosa onda blu che ha riempito le vie del centro per una giornata di sport e festa. Alle ore 9.30 il tradizionale colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, sparato da Jessica Brugali conduttrice radiofonica e madrina di quest'edizione, e dall'assessora allo Sport Martina Riva, quindi lo spettacolo delle fanfare dell'esercito e dei carabinieri hanno segnato la partenza della 10 km. Quest'anno, per la prima volta, protagonisti anche i corridori a 4 zampe che hanno avuto l'occasione di affiancare i loro padroni lungo il percorso e riposarsi nei punti ristoro a loro dedicati; mentre all'arrivo ad attenderli anche degli esperti per preziosi consigli alimentari. Infine, alle 10 sono partiti i piccoli ...