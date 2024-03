Stramaccioni sul Bologna | «Assenza di Zirkzee pesa tanto»

Andrea Stramaccioni ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Napoli -Juventus, in particolare dell’azione che ha portato al gol di Raspadori : la difesa bianconera schierata al limite dell’area e, ... (ilnapolista)

Stramaccioni ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro il Lecce per 0-4 al Via del Mare. Implacabili i nerazzurri, che hanno conquistato la decima vittoria di fila. PROPRIETA’ COMMUTATIVA – ... (inter-news)

L’ex allenatore di Inter e Udinese ha lavorato per tre anni con gli arabi e a Notizie.com spiega cosa è successo durante Inter-Napoli: “Sembrano fischi ma non lo sono, anzi rispettano le icone in ... (notizie)