Strage di Mosca | nuovo video dell’Isis con le body cam dei terroristi che sparano e ammazzano

(Di domenica 24 marzo 2024) I miliziani dello Stato Islamico (Isis) hanno diffuso undell’assalto alla sala concerti Crocus City Hall ache ha provocato la morte di 133 persone. Nel filmato, pubblicato dall’agenzia di stampaAmaq, si vedono uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori nell’atrio del Crocus City Hall econtro di loro con i mitra a bruciapelo, uccidendo decine di persone. Ad un certo punto, uno degli uomini armati dice a un altro di ”ucciderli e non avere pietà”. Ildura un minuto e mezzo.dei, allarme a San Pietroburgo Gli investigatori russi hanno intanto trovato armi e munizioni all’interno della Crocus City Hall. Le autorità di sicurezza hanno riferito ...

Attentato a Mosca, 137 morti (3 bambini) e 180 feriti. Russia: abbattuti 22 razzi ucraini su Belgorod. San Pietroburgo, evacuato centro commerciale - Incurante della rivendicazione dell'Isis, ribadita a distanza di 24 ore, Vladimir Putin agita lo spettro di una responsabilità di Kiev nella Strage al Crocus City Hall di Mosca, ...

Mosca, continua l'omaggio dei cittadini fuori dalla Crocus City Hall - (LaPresse) E' lutto nazionale oggi in Russia, dopo il massacro di venerdì alla Crocus City Hall. 1 33 le vittime e oltre 150 feriti. I moscoviti continuano a portare fiori e omaggi sul luogo della str ...

