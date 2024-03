Strage al teatro | 150 morti Guerra Isis agli anti Islam

Come il Bataclan. oltre sessanta morti , 150 feriti , anche bambini. Un Attentato terroristico di una ferocia che ha pochi precedenti, che semina caos e paura a Mosca e lascia nella notte un ... (ilmessaggero)

Li hanno presi vicino al villaggio di Teply, distretto di Karachevsyy, regione di Briansk, non lontano dai confini con Bielorussia e Ucraina. A un posto di blocco non si sono fermati, la ... (quotidiano)

Strage Isis nel teatro. Catturati gli assalitori: "Pagati per uccidere". E i morti sono già 143 - Undici arresti a poche ore dall’attacco. La polizia: "Arrivano tutti dal Tagikistan". I primi interrogatori: "Ci hanno reclutato con 5mila euro". L’ombra delle torture.quotidiano

24 marzo, ottanta anni fa le Fosse Ardeatine: 10 italiani uccisi per ogni tedesco - Cosa accadde e perchè: l’eccidio maturò per vendicare 33 militari tedeschi morti nell’attentato partigiano di Via Rasella ...lanazione

Al teatro fiori e lacrime. La Strage unisce il Paese: “Vivi grazie a un eroe” - Il giorno dopo nel luogo dell’attentato vittime e famigliari si raccolgono nel dolore. Comunicate le identità di 29 vittime, da una reginetta di bellezza a ...repubblica