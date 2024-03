Stéphane Jarny | chi è il direttore artistico di Amici?

(Di domenica 24 marzo 2024), coreografo tra i più apprezzati in Francia, ha confermato la sua presenza nel talentcomedello show di Maria De Filippi. Cosa sappiamo su di lui? Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Maria De Filippi, una professionista che somiglia alla sua tv (ma non ai suoi programmi) Ballerino di talento...

AMICI 23: inizia il serale: le pagelle e i commenti della prima serata. AYLE il primo eliminato: Per la quarta stagione consecutiva torna come direttore artistico il coreografo internazionale Stephane Jarny. IN ONDA In prima serata su Canale 5 e su Mediasetinfinity WEB & SOCIAL https://twitter.

"Amici 2023", al via il serale del talent show più longevo della tv: ... Enzo Iacchetti e Giobbe Covatti Per la quarta stagione consecutiva torna infine come direttore artistico il coreografo internazionale Stephane Jarny. La regia è di Andrea Vicario Fotogallery - Il ...