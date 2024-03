Starbucks prepara lo sbarco alle Befane di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 –vuole fare l’americana... Presto sulla Statale 16 partiranno i lavori per il nuovo, maxi locale di Kentucky fried chicken, la catena americana di fast food presente in tutto il mondo, famosa per le sue specialità di pollo. L’inaugurazione (se tutto andrà bene) è prevista per Pasqua 2025. Prima, molto prima aprirà aanche. Il nuovodi Bologna, inaugurato poche settimane fa in un palazzo storico di via D’Azeglio: presto la catena americana aprirà una caffetteria anche a, presso il centro commerciale LeLa catena statunitense di caffetterie aveva messo da tempo la Riviera nel mirino. C’erano state trattative per realizzare il primo baral posto ...