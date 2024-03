Stabilimento modello Rilancio con Marchionne

(Di domenica 24 marzo 2024) Lodi proprietà Stellantis di Pomigliano d’Arco era precedentemente noto come Alfasud di Pomigliano. Ridenominato nel 2008’Giambattista Vico’ in memoria del filosofo napoletano, è una fabbrica collocata nell’area nord est della città metropolitana di Napoli. Progettato nel 1968 dall’Alfa Romeo, cominciò la produzione di autoveicoli nel 1972. A partire dal novembre 2011, su iniziativa di Sergio, nellosi cominciò a produrre la Fiat Panda. Il 28 giugno 2013 l’impianto industriale è stato insignito della Medaglia d’oro nel World Class Manufacturing, metodo di qualifica dei processi delle organizzazioni manifatturiere basato sull’integrazione delle filosofie produttive del Lean Manufacturing, del Total Productive Maintenance e del Total Quality Management.

