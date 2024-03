SS Annunziata | torna la Fiera dei Fiori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Arezzo, 24 marzo 2024 – Con la Primaveraladeiinsieme alla festa della Santissima. In arrivo domani lunedì 25 marzo come da tradizione, una cinquantina di banchi di piante, attrezzi agricoli e da giardinaggio lungo il percorso che va da via Garibaldi, nel tratto compreso da via San Lorentino a piazza del Popolo, a Porta Buia, passando per via Isidoro del Lungo. I banchi dellaoccuperanno le vie del centro cittadino utilizzando anche l’area destinata al parcheggio di Piazza del Popolo, mentre l’area del parcheggio Cadorna potrà essere utilizzata regolarmente da parte di visitatori e turisti. Non solo piante per lache è aperta sia ai produttori agricoli e che al settore alimentare e non. Per tutta la giornata ladei ...