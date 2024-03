Sport in tv oggi domenica 24 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in24: inil tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, i motori con F1, Motomondiale, Superbike e Motocross, gliinvernali con sci alpino, salto con gli sci, snowboard e curling femminile, il basket con la Serie A, il calcio con la Nazionale, e molto altro. La discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, si disputerà a Saalbach (Austria) alle ore 11.15, con tre azzurri qualificati. Hanno infatti staccato il pass per l’ultima prova stagionale Dominik Paris, che partirà col 10, Mattia Casse, che prenderà il via con l’11, e Guglielmo Bosca, che scatterà col 21. Grande attesa per l’esordio della Nazionale italiana di rugby femminile nel Sei Nazioni ...