(Di domenica 24 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in24: inil tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, i motori con F1, Motomondiale, Superbike e Motocross, gliinvernali con sci alpino, salto con gli sci, snowboard e curling femminile, il basket con la Serie A, il calcio con la Nazionale, e molto altro. La discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, si disputerà a Saalbach (Austria) alle ore 11.15, con tre azzurri qualificati. Hanno infatti staccato il pass per l’ultima prova stagionale Dominik Paris, che partirà col 10, Mattia Casse, che prenderà il via con l’11, e Guglielmo Bosca, che scatterà col 21. Grande attesa per l’esordio della Nazionale italiana di rugby femminile nel Sei Nazioni ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di sabato 23 marzo 2024. Sveglia puntata alle 6 del mattino per le qualifiche del GP d’Australia di F1 sul circuito ... (sportface)

oggi sabato 23 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport . Piatto sontuoso per gli appassionati di motori: qualifiche del GP d’Australia per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Portogallo ... (oasport)

Un bambino di sedici mesi è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Foggia, da un paese della provincia. Aveva ingerito fortuitamente droga mentre era in casa con i genitori. I medici lo ... (noinotizie)

LIVE Moto2, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: regna l’incertezza, Arbolino per rialzarsi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. Una gara molto ...oasport

Sport in tv oggi (domenica 24 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 24 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, i motori con F1, Motomondiale, Superbike e Motocross, gli ...oasport

"Ecco il Parco dello Sport e del benessere" - Maranello, inaugurata la struttura con impianti e circuiti per bici. Zironi: "Un luogo in cui rilassarsi e stare bene". Goldoni critica ...ilrestodelcarlino