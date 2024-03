Sport in lutto | Walter muore così in un incidente in montagna | “Un campione”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024) In una giornata segnata dalper la comunità degli appassionati die di atletica, Cimbergo, piccolo comune in Vallecamonica, nel bresciano, è stato teatro di un tragicoGualtiero Bassi, 59 anni, residente a Esine, ha perso la vita in un fataledi scialpinismo. Esperto escursionista e figura ben nota nel mondo dello, Bassi stava percorrendo insieme a un amico un tragitto che conduce al bivacco Macherio, situato a 2.500 metri di quota, quando ha tragicamente perso il controllo, precipitando nel vuoto per circa 200 metri. La vittima, oltre ad essere un esperto corridore con un illustre passato da atleta, ricopriva la carica di presidente dell’associazioneiva dilettantistica bresciana Corrintime, un punto di ...