Spettatore al tardini E Sartori osserva anche Bajrami

(Di domenica 24 marzo 2024) Casteldebole è deserta e, per quel che attiene il campo, riaprirà i battenti martedì alla ripresa degli allenamenti dopo i quattro giorni di vacanza concessi da Motta ai pochi rossoblù ‘sopravvissuti’ alle chiamate delle varie nazionali. Ma Giovanninon si ferma mai. Venerdì notte l’uomo mercato rossoblù era a Parma, nella tribuna del, per assistere all’amichevole tra Albania e Cile, vinta dai sudamericani per 3-0. Probabile che ne abbia approfittato per dare un’occhiata a un suo vecchio pallino, Nedim, centrocampista offensivo del Sassuolo. Thiago Motta invece si sta godendo qualche giorno di vacanza in famiglia nella sua casa di Cascais, in Portogallo.