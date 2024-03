Spaccata in un bistrot | i ladri scappano con i soldi delle mance

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 – Sono fuggiti con un bottino di circa 100 euro e alcuni cartoni di superalcolici. Nuovaa Firenze, stavolta all’interno del Santarosa, sul lungarno Santa Rosa. In due, usando un martello, hanno infranto il vetro di una porta del locale e una volta all'interno in pochi minuti hanno portato via il barattolo con le. Sul posto è intervenuta prima la vigilanza privata, essendo scattato il sistema d'allarme, e poi la polizia. Da quanto emerso, l'azione sarebbe stata ripresa dalla telecamera del sistema di videosorveglianza del: nelle immagini si vedrebbero appunto due persone con il volto travisato. Il martello usato è stato trovato nel locale mentre all'esterno ihanno lasciato i cartoni vuoti.