Sonohra feat Alex Band dei The Calling | “Ovunque andrai io ci sarò”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 24 marzo 2024) VERONA – E’ dal 22 marzo in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store “io ci” (Baobab Music/Self), il nuovo singolo deicon iluring di: una versione inedita, in italiano e inglese, di “Wherever you will go”, il brano dei Theche ha reso celebre lastatunitense in tutto il mondo portandola i vertici delle classifiche internazionali. Galeotto fu “Civico 6”, il format musicale creato sui social dainel quale, tra canzoni di repertorio e grandi successi, Luca e Diego hanno proposto anche la loro versione unplugged della hit che ha segnato intere generazioni e divenuto iconico per gli anni 2000. Il video della performance dei ...